Türk Telekom Selfy, Selfy üyesi gençlerin telefonunda olması gereken uygulama. Faturalı ve faturasız Selfy tarifelerine özel sunulan kampanyalardan anında haberdar olmanızı sağlayan uygulama, Selfy üyesi herkese açık.

Türk Telekom’un 25 yaş ve altı gençleri aldığı Selfy dünyasında kampanyaların ardı arkası kesilmiyor. Her hafta bedava internet, konuşmanın dağıtılması, WhatsApp, BiP gibi popüler anlık mesajlaşma uygulamalarında internet paketinin gitmemesi, uygulama mağazalarında geçerli kredi, Domino’s pizza, ÇiçekSepeti, Idefix, Biletix ve daha birçok yerde geçerli indirimler, Selfy cepte faturalı ve faturasız hat abonesi olarak faydalanabileceğiniz kampanyalardan sadece birkaçı. Türk Telekom Selfy uygulaması da en popüler kampanyalar ve size özel tekliflerden anında haberdar ediyor.

Türk Telekom Selfy uygulamasıyla kampanyaları takip etme ve katılma dışında operatör ismini de değiştirebiliyorsunuz. Avatar, operatör adını dilediğinizce değiştirmenize izin veriyor.