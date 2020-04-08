Turkcell Bizce (eski adıyla Turkcell SİM), kadınlara özel hazırlanmış mobil uygulama. Kadınların ilgisini çekecek hemen her konunun bir araya getirildiği uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Turkcell Bizce iOS uygulaması, kadınlara hitap ediyor. Bizce uygulamasını iPhone’unuza indirerek, hem indirimleri takip edin hem de yakaladığınız indirimleri arkadaşlarınızla paylaşın. Yeteneklerinizi geliştirerek ilgi duyduğunuz meslek alanında ustalaşın, dilerseniz konusunda uzman kadınları dinleyerek kendinizi geliştirin. El işlerine yatkınsanız el emeği ürünlerinizi satışa çıkararak kazanç elde edin, diğer kadınların el emeği ürünlerine göz atın. Sorsana bölümünden alanında uzman kişilere tüm sorularınızı yöneltebilirsiniz. İş hayatında başarılı kadınların kariyer hikayelerine ulaşın. Size özel haftalık astroloji yorumlarını okuyun ve doğum tarihinize göre astroloji haritanıza ulaşın. Size özel ayrıcalıklar, fırsatlar ve kampanyaların keyfini çıkarın.