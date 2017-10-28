Türksat Kablo uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan Türksat Kablo Hizmetleri’nin online işlemler menüsüne ulaşabilirsiniz.

Türksat Kablo Hizmetleri’nden faydalanan kullanıcılara yönelik geliştirilen Türksat Kablo uygulamasında, kullandığınız hizmetler için birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Güncel faturanızı sorgulayabileceğiniz ve anlık borç durumunuzu görüntüleyebileceğiniz uygulamada, faydalandığınız hizmetleri de görüntüleyebiliyorsunuz. İhtiyaç duyduğunuzda ek hizmetler de satın alabilmenize olanak sağlayan Türksat Kablo uygulaması daha birçok hizmeti sizler için sunuyor.

Çeşitli aksilik durumlarında sorununuzu kendiniz çözemiyorsanız, arıza kaydı oluşturma formunu doldurarak teknik servise sorununuzu bildirebilirsiniz. Kota sorgulamasını da hızlı bir şekilde yapabileceğiniz Türksat Kablo uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri