TurkTahsilat, kolay ve pratik bir şekilde fatura ödemenize olanak sağlayan bir yardımcı uygulama olarak karşımıza çıkıyor. iPad ve iPhone cihazlarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz uygulamada bir kaç basit adım ile faturalarınızı kolay yoldan ödeyebiliyorsunuz.

Fatura ödemeyi yük olarak görenlere ilaç gibi gelecek türden bir uygulama olarak nitelendirebileceğim TurkTahsilat, pratik bir şekilde faturalarınızı ödeme imkanı sağlıyor. Mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama ile farklı ödeme seçeneklerini tercih edebiliyorsunuz. Elektrikten doğalgaza, sudan internete kadar pek çok farklı faturayı ödeyebilme desteği sunan TurkTahsilat, aynı zamanda desteklemediği faturalar için de kullanıcılarda geri dönüşler alarak yeni fatura türlerini sistemine dahil ediyor. Böylece neredeyse tüm faturaları tek bir merkezden ödemek için kullanıcılarına kolaylıklar sağlayabiliyor. Son derece basit bir kullanıma sahip olan uygulama ile başka işlevsel özelliklere de sahip olabiliyorsunuz. Kullanışlı menüleri ve hoş arayüzüyle TurkTahsilat uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

TurkTahsilat uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.