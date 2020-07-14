Türkvet, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan, hem kurbanlık hayvan sahiplerine hem de kurbanlık hayvan alacaklara faydası olan bir mobil uygulama. Sisteme giriş yapmadan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan küpe numarası ile hayvan araması yapma, işletme numarası ve büyükbaş küpe numarası ile ana uygunluk durumu sorgulama, büyükbaş ve küçükbaş hayvan küpe numarası ile hareket etmesi istenen hayvanların sevk uygunluk durumunu sorgulayarak öğrenmeniz mümkün.

Türkvet mobil uygulaması, vatandaşların koronavirüs pandemisi döneminde güvenilir, sağlıklı kurbanlık hayvan satın almalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş resmi nitelikli bir uygulama. Sadece küpe numarasını girerek, büyükbaş ve küçükbaş hayvana ait tüm bilgilere (ırkı, cinsiyeti, doğum tarihi, aşı takvimi, dişi ise anne olup olmadığı ve tahmini doğum tarihleri gibi) anında ulaşabiliyorsunuz.

Türkvet Nedir?

TÜRKVET; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayalı olarak 02.12.2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında, ülkemiz sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı Hayvan Kayıt Sistemidir.