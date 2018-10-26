Turn Undead 2: Monster Hunter, yaratıkları öldürerek ilerlediğiniz sıra tabanlı aksiyon bulmaca platform oyunu. Farklı türleri harmanlayan old-school mobil oyun olarak karşımıza çıkan yapımda Mumya Kralı bulmak için Victoria dönemi Londra’sından Mısır’a uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Mumya Kral’ın canavarlarıyla karşılaşmaya hazır mısınız?

Eski bilgisayar oyunlarına özlem duyanların seveceğini, yeni neslin fazla beğenmeyeceğini düşündüğüm oyunlardan biri. PC’den mobile uyarlanmış orijinal oyunların havasında olan Turn Undead 2: Monster Hunter’da zorlu bir görev alıyoruz. Mumya Kral’ı bulup ait olduğu yere; cehenneme sürmemiz gerekiyor. Öncesinde onun köleleriyle karşılaşıyoruz. Kullanabildiğimiz farklı silahlar olsa da her zaman silah kullanmak zorunda değiliz. Bazı noktalarda yaratıklara hiç dokunmadan ilerleyebiliyoruz. Bu noktada oyunun sıra tabanlı oynanış sunduğunu hatırlatmam gerekiyor. Her adım önemli. Yanlış attığımız adım sonumuzu getiriyor.

Turn Undead 2: Monster Hunter Özellikleri: