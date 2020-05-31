Klasik oyun olarak hem Android hem de iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan Tuscany Villa birbirinden farklı içerikleri ile oyunculara ulaşmaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanından 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım da oyuncular bir yandan otel inşa edecek, bahçe dekore edebilecek, daha fazla müşteri çekebilmenin yollarını arayacaklar.

Titizlikle hazırlanmış içeriklerin yanı sıra oldukça başarılı grafiklere de sahip olan oyun da birbirinden farklı bulmacalar da oyuncuların karşısına çıkacak.

Oyuncular bulmacaları da çözerek oyun içerisinde daha faza içeriğe erişebilecekler. Hem otel hem de ev dekore edebileceğimiz oyun da hayallerimizdeki evleri de tasarlama fırsatı bizleri bekliyor olacak.

Bazı ses efektleri ile zenginleştirilen oyun iki farklı mobil platformda oynaması ücretsiz olması ile de yüzleri güldürmeye devam ediyor.