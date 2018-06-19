S.O.S oyunu, herkes tarafından severek oynanan ve bir hayli kapışma içeren bir bulmaca oyunu olduğunu biliyoruz. Bu oyuna farklı bir hava katarak yeniden oyuncularla buluşturan yapımcı ise ufak tefek değişikliklerde bulunmuş. Temel olarak aynı oyun ancak karakterler ve görünüm farklı.

4x4 karelik bir alanda oyuncuların sıra sıra karakterlerini yerleştirdiği oyunda, akıl almaz taktikler kullanıcıları karşılıyor. Bu taktikleri zaman içerisinde oynayarak geliştirlebilir ve rakiplerinizi yenebilirsiniz. Yani aslında alışılagelmiş bir S.O.S oyunu olan Tusk Battle'da dört farklı karakter tercihi yapılabiliyor.

İskeletler, köpekbalıkları, tavuklar ve tavşanlar gibi karakter isimleri yerleştiren yapımcı, aynı zamanda online olarak veya tek başınıza bilgisayara karşı oynayabilirsiniz. Ayrıca oyunun renkli yapısını da es geçmemek gerekiyor.

Tusk Battle Özellikleri