Tutbul, iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir iddia tahmin uygulaması olarak karşınıza çıkıyor.

Maçları takip etmeyi seven ve tahminlerde bulunanlara özel olarak hizmet sunan bir uygulama olan Tutbul, yepyeni konsepti ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çekiyor. Spor tutkunlarını yakından ilgilendirebileceğini düşündüğüm uygulamada pek çok farklı özellik yer alıyor. Avrupanın en büyük liglerini yakından takip ederek tahminlerinizi iyileştirebileceğiniz uygulamada pek çok işlevsel özellik yer alıyor. Abonelik sistemiyle çalışan Tutbul uygulaması tüm maçlara erişim sağlayarak daha iyi analizler yapmanızı da sağlıyor. Başarılı bir uygulama olarak nitelendirebileceğim Tutbul, kolay kullanımı ve hoş arayüzüyle de farklı bir deneyim sunuyor.

Tutbul uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.