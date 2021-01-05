TÜVTÜRK, telefonunuzdan ücretsiz olarak araç muayene randevu/sıra almanızı sağlayan resmi uygulama. Araç muayene istasyonlarındaki kiosklardan alabildiğiniz araç muayene sıra numaranızı mobil cihazınız aracılığıyla almanızı sağlayan TÜVTÜRK uygulaması, iPhone’larda kullanılabiliyor. TÜVTÜRK mobil uygulaması App Store’dan ücretsiz yüklenebilir!

TÜVTÜRK Uygulaması İndir (iOS)

Araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK’ün mobil uygulaması da bulunuyor. iPhone’unuza ücretsiz indirip direkt kullanabileceğiniz TÜVTÜRK uygulaması, sadece sizin değil, başka kişi ve canlıların da hayatı ve güvenliği için önem taşıyan ve periyodik olarak yapılması gereken araç muayenesi için randevu alımını kolaylaştırıyor. İki adımda araç muayene sıra numaranızı alıp istasyonlarındaki bekleme alanlarını kullanmak yerine aracınızda veya dilediğiniz yerde sıranızın gelmesini bekliyorsunuz. Sıranızın gelip gelmediğini, kaç numaralı gişeye gideceğinizi görüyorsunuz. Araç muayene randevusu alma işiniz kolaylaşmakla kalmıyor, diğer araç sahipleriyle sosyal mesafenizi de korumuş oluyorsunuz.

TÜVTÜRK uygulaması üzerinden ücretsiz araç muayene randevu almak için şu adımları takip etmeniz yeterli;