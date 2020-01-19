Zorlu bulmaca platformlarında mücadele ederek aynı sayı bloklarını eşleştirerek hedef sayıya erişmek için ter dökeceğiniz Twenty, Android ve İOS sürümleri ile farklı işletim sistemlerine sahip cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve zeka geliştirici bulmacaları ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı renklere ve rakamlara sahip onlarca blok arasından uygun eşleştirmeleri yaparak 20 hedefine ulaşmak için mücadele etmeli ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Aynı sayılardan oluşan blokları eşleştirerek toplam sayıyı 20’ye tamamlamak için hızla blokları kaydırmalı ve süre bitmeden sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız.

Oyunda onlarca farklı sayıdan oluşan rengarenk kare bloklar yer almaktadır. Seviye atladıkça blokların sayısı da artar ve eşleştirmeler daha da zorlaşır. Kısıtlı sürelerde yarışarak 20 hedefini yakalayarak eşleştirmelere hızla devam etmeli ve maksimum puana ulaşarak yeni rekorlar kırmalısınız.

Milyonlarca oyun sever tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren Twenty, bulmaca oyunları kategorisinde yer alan kaliteli bir oyundur.