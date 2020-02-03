Onlarca farklı özellik ve silahlarla donatılmış dev savaş helikopterlerini kontrol ederek çeşitli düşman donanmalarını etkisiz hale getirmek için mücadele edeceğiniz TWIN COBRA classic, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyuncuların hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden sürükleyici bir savaş oyunudur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, uçak gemisinde bulunan eşsiz bir kobra helikopterinin kontrolünü ele alarak düşmanlarınıza ölüm saçmak ve zorlu görevler üstlenerek nefes kesen savaşlara katılmaktır.

Başarılı atışlar yaparak hedefinizdeki düşman donanmalarını kısa sürede yok edebilir ve seviye atlayarak helikopterinizi geliştirmek için yeni özelliklere erişebilirsiniz. Ayrıca daha güçlü silahların ve bombaların kilidini açarak etkili atışlar yapabilirsiniz.

Tank, helikopter, uçak, gemi, roket atar ve uçak savar gibi tehlikeli düşman donanmalarını vurarak yolunuza devam etmelisiniz.

Mobil platformda arcade oyunları kategorisinde yerini alan ve ücretsiz olarak sunulan TWIN COBRA classic, sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız eğlenceli bir oyundur.