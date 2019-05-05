Mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve macera dolu gizli nesne sahneleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan Twin Moons, yüz binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan kaliteli bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan insanları bulmak için çeşitli görevler üstlenmek ve ipucu toplayarak gizli nesnelere ulaşmaktır. Oyunda, bir anda babasının ortadan kaybolduğunu fark eden bir karakterin başından geçen macera dolu olaylardan bahsedilmektedir. Sürükleyici bölümleri ve eşsiz gizli nesne sahneleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden zor onlarca bulmaca ve eşleştirme bölümleri yer almaktadır. Ayrıca esrarengiz birçok mekan ve bu mekanlarda gizlenmiş sayısız gizli nesne bulunmaktadır. Bulmacaları çözerek ipucu toplamalı ve kayıp objelere ulaşarak görevleri tamamlamalısınız.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyunculara hizmet veren ve ücretsiz olarak sunulan Twin Moons, oldukça kaliteli bir macera oyunu olarak ön plana çıkıyor.