TwinWords, resimlere bakarak kelimeleri bulmaya çalıştığınız bir bulmaca oyunu.

Sadece iOS platformunda indirilebilir olan kelime bulma oyununda görsellerle ilişkili gizli kelimeyi tablo içerisinden ararken hem hızlı olmanız, hem de yanlış dokunuş yapmamanız gerekiyor. Yanlış harfe dokunduğunuz an puanınız düşürülüyor; bu da sıralamanızı etkiliyor.

Yüzlerce bulmaca içeren online kelime oyununda ister tek başınıza ister dünyanın dört bir yanından oyuncularla yarışıyorsunuz. Oyunda puan toplamak ilk başlarda oldukça basit. Hatta oyunun yetişkinlerden ziyade çocuklara hitap ettiği izlenimi oluşabilir ancak öyle olmadığını birkaç kelime sonrasında anlıyorsunuz. Gizli kelime, direkt görselin kendisiyle değil içerisindeki bir obje veya onunla bağlantılı bir şey olmaya başlıyor. İlişkiyi kurmak zorlaştığından diğer oyuncuları geçmek bir yana kelimeyi bulamamaya, düşünmeye başlıyorsunuz. Bu noktada harf jokeri işe yarıyor ancak o da sınırsız değil. Neyse ki; kelime buldukça gelen puanlarla ek joker alınabiliyor.