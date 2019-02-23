Mobil platformda macera oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Typoman Mobile, çeşitli engelleri aşarak bulmaca çözebileceğiniz ilginç bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Etkileyici görüntü grafikleri ve keyif veren müzikleri ile farklı bir deneyim sunan bu oyunda, birbirinden zorlu onlarca yarış parkuru yer almaktadır. Parkurlarda karşılaşabileceğiniz korkunç büyücüler ve çeşitli engeller bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli arka plan temaları da sizleri bekliyor.

Tuzaklarla ve engellerle donatılmış parkurlarda hızla ilerleyerek size verilen görevi tamamlamalı ve bulmacayı çözmelisiniz. Parkurlarda bulunan harfleri uygun bir şekilde birleştirerek doğru kelimeyi oluşturmalısınız. Sizden istenilen kelimeleri bularak seviye atlayabilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Farklı konseptiyle dikkat çeken bu oyun sayesinde yeni bir deneyim kazanabilir ve macera dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak indirebileceğiniz Typoman Mobile, kalitesiyle farkını ortaya koyuyor. Sizlerde bulmaca çözerken maceraya atılabilir ve keyif veren bu oyun sayesinde stres atabilirsiniz.