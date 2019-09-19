Ulala: Idle Adventure

Ne yaparsanız yapın: Yemek ye, seyahat et, Ulala oynamıyor musun? En iyi MMORPG oyunu herkesi Taş Devri'ne geri götürecek.

Oyun çok çeşitli beceriler, donanımlar, deriler ve çok daha fazlasını içeriyor. Epic gear ve Skill Cards'ın parçalarını topla, güçlü yetenek setlerinin kilidini aç ve yükselt. Ulala sabit sınıflara ve oyun stillerine “hayır” diyor, kendi sınıfınızı ve oyun stilinizi yaratmanıza izin vererek binlerce farklı beceri, donanım ve daha fazlasını bir araya getiriyor.

En sevdiğiniz evcil hayvanınızı yanınıza alın ve delice savaşın. Ulala dünyasında, her türlü ikramiye ve avantajların tadını çıkarabilirsiniz. Rahatlayın ve arkadaşlarınızla ve ailenizle Ulala dünyasını keşfedin.