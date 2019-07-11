Ulaşım Asistanı uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan İstanbul’daki farklı noktalara yol tarifi alabilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği ve vatandaşların gitmek istediği yerlere en hızlı, ekonomik ve çevreci şekilde ulaşabilmesini sağlayan Ulaşım Asistanı uygulaması ile artık kimseye sormadan seyahat edebilirsiniz. Bulunduğunuz konumu ve gitmek istediğiniz konumu seçtikten sonra çeşitli alternatifler sunan ve süre, ücret ve konfor gibi kriterlere göre tercih edebileceğiniz rotaları takip edebileceğiniz uygulamada, bisikletinizi de rotanıza dahil edebilirsiniz.