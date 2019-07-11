İstanbul'da çeşitli noktalara ulaşım için rota önerisi almak istiyorsanız Ulaşım Asistanı uygulamasını kullanabilirsiniz.
Ulaşım Asistanı uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan İstanbul’daki farklı noktalara yol tarifi alabilirsiniz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği ve vatandaşların gitmek istediği yerlere en hızlı, ekonomik ve çevreci şekilde ulaşabilmesini sağlayan Ulaşım Asistanı uygulaması ile artık kimseye sormadan seyahat edebilirsiniz. Bulunduğunuz konumu ve gitmek istediğiniz konumu seçtikten sonra çeşitli alternatifler sunan ve süre, ücret ve konfor gibi kriterlere göre tercih edebileceğiniz rotaları takip edebileceğiniz uygulamada, bisikletinizi de rotanıza dahil edebilirsiniz.
Hesaplanan rotanızı metro ve Marmaray’da çevrimdışı olarak takip edebilmenize de olanak tanıyan Ulaşım Asistanı uygulamasında, kiralık bisiklet noktalarını ve İstanbulkart yükleme noktalarını da görebilirsiniz. Sık kullandığınız güzergahları favorilerinize ekleyebileceğiniz, toplu taşıma araçlarındaki arıza ve kesintilerden haberdar olabileceğiniz Ulaşım Asistanı uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.