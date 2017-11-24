Ultimate MotoCross 4, iPhone ve iPad’de oynanabilen en iyi grafiklere sahip motosiklet yarışı oyunu olmasa da en zevkli oynanış sunanı diyebilirim. Grafiklerin kalitesi günümüz oyunlarının çok az gerisinde olsa da 5 oyun modunun yer alması oyunu kurtarıyor. Ücretsiz ve ufak boyutlu olmasıyla da 16GB iOS cihaz kullanıcılarını kendisine çekiyor.

Mobildeki motosiklet, motokros yarışları arasında en iyilerden biri olarak gösterebileceğim Ultimate MotoCross’da dilediğinizden başlayabildiğiniz 5 mod yer alıyor. En iyi motosiklet yarışçılarının liderler sıralamasında ilk 3’e girebilmek için mücadele ettiği Career, dünyanın en iyileriyle yarıştığınız Duel, kendi rekorunuzu kırmaya çalıştığınız Time Attack, sadece 1 oyuncunun bitiş çizgisini görebildiği Fight ve asfalt pistte yarışa girdiğiniz Superbike modu sizler bekliyor.

Grafik kalitesinden müziklere, zorluk düzeyinden kontrol sistemine her şeyi ayarlayabildiğiniz motosiklet yarış oyununu kesinlikle görmelisiniz.