Umiro, Monument Valley tarzı bulmaca oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınızı düşündüğüm bir mobil oyun. iOS platformunda da indirilebilir olan aksiyon - macera bulmaca oyununda labirentler, yanıltıcı binalarla süslü renkli bir dünyada bulunuyoruz. Burada bulunma amacımız; Umiro dünyasına rengi geri getirmek.

Normalde rengarenk bir dünya olan Umiro’yu eski haline getirebilecek iki karakteri yönetiyoruz. Geçmişi ve gizemli bu dünyaya nasıl geldiklerini hatırlamayan Huey ve Satura’ya yol göstererek Umiro’ya yaşamı geri getirecek kutsal kristalleri bulmalarında yardımcı oluyoruz. Labirentler hikayede kolayca ilerlememizi engelliyor. 40’dan fazla seviye mevcut. Oyunun sonunun görebilmek ise sadece türü sevenlerin başarabileceği bir şey.

Ödüllü bulmaca oyunu Monument Valley’i sevenlerin ilgi göstereceği bir mobil oyun olarak gördüğüm Umiro, kolay kontrol sistemine sahip olmasıyla hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor.