UMKE Mobil uygulaması, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’ ne iOS işletim sistemli cihazlarınızdan anında yardım talebinde bulunmanızı sağlıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen UMKE Mobil uygulaması doğal afetlerde, kazalarda ve afetlerde hayat kurtaran ve ilk müdahaleyi yapan çalışanların yer aldığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nden yardım istemenize ve ekip üyelerinin birbirleriyle iletişimini sağlıyor. Çeşitli felaket anlarında kolayca yardım talebinde bulunabileceğiniz UMKE Mobil uygulamasında, sağlık personelleri de ekip arkadaşlarına konum, video, fotoğraf ve mesaj paylaşım larında bulunabiliyor.

UMKE personellerinin kendilerine gönderilen duyuru ve anketleri görebileceği ve katılım sağlayabileceği UMKE Mobil uygulaması, UMKE temel eğitimini ve ilk yardım eğitimini de içeriyor. Eğer siz de acil durumlarda yardım talebinde bulunmayı kolaylaştırmak istiyorsanız, UMKE Mobil uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.