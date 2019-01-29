Artix Entertainment LLC tarafından geliştirilen ve mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan Undead Assault bir mobil arcade oyunudur.

Renkli içeriklere ve kaliteli görsellere sahip olan Undead Assault ile zombilere karşı savaşacağız. Oldukça kolay oynanabilir özelliklere sahip olan yapımda oyuncular karakterlerini geliştirebilecek ve daha güçlü bir hale getirebilecekler. 6 farklı paladins silahına ve zırh setlerine sahip olan oyunda zengin grafik özellikleri yer alıyor.

Görsel efektleri bakımından oyuncuların yüzünü güldüren yapım, iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanabilen Undead Assault, oyuncuların ilk uğrak yeri haline geldi. Mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım, kitlesini de artırmaya devam ediyor.

Google Play’de 4.3 skor puanına sahip olan oyun orta dereceli oyunlar arasında her alıyor.

İyi oyunlar dileriz.