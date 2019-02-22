Görkemli bir kasaba inşa etmeye çalışacağız Undersea Solitaire Tripeaks ücretsiz bir kağıt oyunudur. İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan bu yapımda eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak

Yengeç Alfred’in kasabasını yeniden inşa edebilmek için çaba sarfedeceğimiz oyunda kolaydan zora doğru kağıt oyunlarını oynayacak ve başarılı olduğumuz takdirde kasabayı düzenlemeye başlayacağız. Plarium Global LTD tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda oynanabilen yapımda su altında bir dünyaya dalış yapacağız.

Eski ihtişamlı günlerine çevirmeye çalışacağımız kasabayı süsleyebilecek ve farklı görünümler ile daha hoş bir hale getirebileceğiz. Sevimli deniz yaratıkları ile arkadaş olabileceğimiz oyunda birbirinden farklı seviyeler de yer alacak. Oyuncular bu seviyeleri başararak kasabayı düzenleyebilecekler.

İyi oyunlar dileriz.