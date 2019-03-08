Massive Monster tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda oynanan Unicycle Giraffe bir klasik oyundur.

Rangarenk grafik açılarına sahip olan ve şu sıralar iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanan Unicycle Giraffe ile eğlenceli bir dünya bizleri bekliyor olacak. Denge sistemine bağlı olarak oynanabilen yapımda sevimli hayvanımız ile tek tekerlekli bir bisiklet üzerinde denge kurmaya çalışacağız. Cihazımızın ekranının sağ ve sol taraflarına dokunarak dengede kalmaya çalışacağımız oyunda eğlenceli anlar yaşayacağız.

Kullanıcı dostu yapısı ile belirli bir kitleye hitap edecek olan yapımda oyuncular denge kurarak ilerlemeye çalışacaklar. Göründüğü kadar kolay olmayan yapımda aksiyon ve gerilimden uzak bir atmosfer bizleri bekliyor olacak.

İyi eğlenceler dileriz.