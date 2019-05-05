Uzay boşluğunda macera dolu bir yolculuğa çıkabileceğiniz ve farklı gezegenler keşfedebileceğiniz Universe Surfing, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden ve farklı tasarımı ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.

Fantastik uzay temaları ve eğlenceli müzikler ile donatılmış bu oyunda amaç, çeşitli uzay araçları kullanarak uzay boşluğunda hızla ilerlemek ve zorlu engelleri aşarak sizden istenilen şekilleri çizmektir. Uzayda sörf yaparak onlarca farklı gezegene rastlayabilir ve puan toplayarak yeni yerleri keşfedebilirsiniz. Topladığınız puanlar sayesinde uçaklarınızın özelliklerini geliştirebilir ve yeni araçlar satın alabilirsiniz. Maceraya doyacağınız ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca farklı gezegen ve birbirinden hızlı birçok uzay aracı yer almaktadır. Ayrıca parkurlarda sizi engellemek için tasarlanmış yüzlerce engel bulunmaktadır. Uzay boşluğunda hızla hareket ederek görevleri tamamlamalı ve yeni gezegenler keşfetmelisiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz Universe Surfing, farklı tasarımı ve keyif verici bölümleri ile ön plana çıkıyor.