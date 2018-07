Up Left Out, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir zorlu bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Beyninizi sınırlarına kadar zorlayabileceğiniz oyunda yüksek puanlar elde ediyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Minimal atmosferi ve sürükleyici etkisiyle karşımıza çıkan Up Left Out, zorlu seviyeleriyle dikkat çekiyor. Rahatlatıcı özellikleriyle bir hayli ön plana çıkan oyunda tek amacınız panodaki öğelerin kilitlerini çözmek ve seviyeleri tamamlamak. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda 50 farklı seviye bulunuyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Up Left Out, sizleri bekliyor. Beyninizi sınırlarına kadar zorlayabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Up Left Out'u sakın kaçırmayın.

Up Left Out oyununu iOS cihazlarınıza indirebiliyorsunuz.