Rengarenk bloklardan kurulu zorlu parkurlarda zamana karşı yarışarak puan toplayabileceğiniz Up the Wall, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Canlı grafikleri ve renkli bölümleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, çeşitli karakterleri yöneterek kare ve dikdörtgen bloklardan oluşan uzun yollarda hızla ilerlemek ve yeterli puana ulaşarak farklı bölümlerin kilidini açmaktır. Parkurları tamamlamak için kısıtlı bir süreniz bulunmaktadır. Bu nedenle olabildiğince hızlı hareket etmeli ve kare blokları tamamlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Eğlenceli bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde mavi, yeşil, kırmızı, sarı, turuncu, mor ve daha onlarca canlı renkten oluşan kare bloklar bulunmaktadır. Ördek, kaplumbağa ve daha birçok sevimli hayvan figürünü kullanarak parkurlarda yarışmalı ve blokları tamamlayarak gideceğiniz yolu tasarlamalısınız.

Mobil platformda masa oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Up the Wall, ücretsiz olarak cihazınıza kurabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.