Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine yönelik hazırlanan Üsküdar Üniversitesi uygulaması ile iOS cihazlarınızdan birçok bilgiye anında erişebilirsiniz.

Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin genel ve bölüm duyurularından anında haberdar olabileceği Üsküdar Üniversitesi uygulamasında, aday öğrenciler için de puanlar ve kontenjanlar listesi sunuluyor. Akademik birimler hakkındaki bilgileri görüntüleyebileceğiniz uygulamada, yerleşkeleri de inceleyebilmeniz mümkün.

Öğrencilerin sınav notlarını görüntüleyebileceği öğrenci bilgi sistemine erişim imkanı sunan Üsküdar Üniversitesi uygulamasında, haftalık ders programlarınızı da görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca, transkriptinizi de görebileceğiniz Üsküdar Üniversitesi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri