Mobil macera oyunları arasında yer alan Utopia: Origin ücretsiz olarak yayınlandı.

Mobil platforma yönelik geliştirdiği oyunlar ile adından söz ettiren Hero Games yeni oyunu olan Utopia: Origin’i yayınladı. İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanabilen yapımda fantastik bir atmosfer bizleri bekliyor olacak.

Oyunun başlarında ıssız bir adada kalan bir karakteri canlandıracak, ona yardımcı olmaya çalışacağız. Ağaçları keserek silahlar yapacak, taşlardan yapılan inşa etmeye çalışacak ve beslenme ihtiyacımız için de avlanacağız. Oyun içerisinde verilen görevleri yaparak karakterimizi geliştirecek ve benzersiz yaratıklar ile karşı karşıya geleceğiz.

Devasa canavarların yer aldığı oyunda üçüncü şahıs kamera açıları eşliğinde savaşlara katılacak ve onları etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Oyuncular zengin bir içerik ve rengarenk bir atmosferde yeni yerler keşfedecek ve açık dünya ile karşılaşacaklar.

İyi oyunlar dileriz.