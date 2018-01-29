UVLens uygulamasıyla güneş ışınlarının en zararlı olduğu saat aralığını iOS cihazlarınızdan görüntüleyebilirsiniz.

Hem yaz aylarında hem de kış aylarında cilt ve göz sağlığını olumsuz yönde etkileyen ultraviyole ışınları ya da diğer adıyla morötesi ışınları, günün belirli saatlerinde daha yoğun olarak yeryüzüne ulaşıyor. Cilt kanserinin de en büyük nedenlerinden biri sayılan bu zararlı ışınlardan korunmanın da pek çok yolu bulunuyor, fakat en önemlisi de ışınların yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak diyebiliriz. UVLens uygulaması da bunu kolay bir şekilde öğrenebilmeniz için sizlere rehberlik ediyor. Ultraviyole ışınlar her insana farklı derecelerde etki edeceğinden, öncelikle kendinize bir profil oluşturarak ten rengi, yaş, cinsiyet ve buna benzer bilgileri eklemeniz gerekiyor.