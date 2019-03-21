Nevosoft Inc’in başarılı oyunları arasında yer alan Vampireville Lite ile bizleri gerilim dolu bir dünya bekliyor olacak.

Gizli nesneleri bulmaya çalışacağımız oyunda gerilim bir an olsun peşimizi bırakmayacak. Birbirinden farklı bulmalacaların da yer alacağı yapımda oyuncular zengin bir içerik ile karşılaşacaklar. Mobil klasik oyunları arasında yer alan ve iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak yayınlanan yapım, günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Basitten zora doğru gidecek olan bulmacalarda oyuncular gizli nesneleri bulacak ve oyun içerisinde ilerlemelerine devam etmeye çalışacaklar. Google Play’de oyuncu incelemelerinden 4.3 gibi bir skor puanı alan yapım, kitlesini de her geçen gün artırmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.