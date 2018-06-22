VectorMan Classic, SEGA tarafından geliştirilen aksiyon platform oyunu. 1995 yılında piyasaya sürülen oyun, mobil platforma aktarılırken hikayeden görsel çizgilere animasyonlardan müziklere oynanış dinamiklerine her şey korunmuş. SEGA’nın klasik oyunlarını oynamış olun olmayın, robotlu aksiyon oyunlarından keyif alıyorsanız şiddetle tavsiye ederim. Ücretsiz ve sadece 133MB boyutunda.

SEGA’nın 90’lı yıllarda çıkardığı robotlu aksiyon oyunu VectorMan, mobilde Vectorman Classic ismiyle karşımıza çıkıyor. Retro bir oyun olduğundan tüm iPhone/iPad cihazlarda akıcı oynanış sunan popüler platform oyununda robotların hakim olduğu bir dünyaya giriş yapıyorsunuz. İnsanları dünyadan silmek isteyen diktatör Warhead’den kurtulmayı başarmış bir azınlığa yardımcı oluyorsunuz. Çaresizce kurtarılmayı bekleyen insanlara ulaşmadan yolunuza birçok engel çıkıyor. Hem havadan hem de karadan birçok saldırıya maruz kalıyorsunuz. 16 bölüm var ancak aksiyon dozu hiç düşmediğinden hızlıca sonu göremiyorsunuz.