Vedah, iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sürükleyici atmosferi ve harika kurgusuyla dikkat çeken oyunda engellerin arasında ilerleyerek puanlar kazanıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Birbirinden zevkli sahneleriyle dikkat çeken Vedah, engelleri aşıp yüksek puanlar elde etmeye çalıştığınız bir oyundur. Heyecan verici atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Renkli ve bağımlılık yapıcı atmosferiyle de karşımıza çıkan oyunda bir takım özel güçler kullanabiliyorsunuz. İnternete gereksinim duymadan rahatlıkla oynayabileceğnizi oyunda işiniz bir hayli zor. Reflekslerinizi de iyi bir şekilde kullanmanız gereken oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Her yaştan bireyin rahatlıkla oynayabileceği Vedah mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebiliirm.

Vedah oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.