Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz Velocispider Zero, farklı silah ve bombalarla donatılmış ilginç savaş robotlarını yöneterek düşmanlarınızla aksiyon dolu bir mücadelenin içine girebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, robotun kontrolünü sağlayarak yukarıdan saldıran düşman robotlarına karşı kendinizi korumak ve onları etkisiz hale getirerek bölgeyi düşman kuvvetlerinden arındırmaktır. Robotunuz ile farklı füze ve bombalar fırlatabilirsiniz. Ayrıca taramalı silahlar kullanabilir ve yukarıda yer alan robotları aralıksız olarak ateş altında tutabilirsiniz. Savaşlardan ganimet toplayarak yeni robot ve savaş aletleri satın alabilirsiniz. Bu sayede düşmanlarınıza karşı daha güçlü robotlar kullanabilir ve onları daha çabuk öldürebilirsiniz.

Oyunda farklı özelliklere ve silah teçhizatına sahip onlarca robot bulunmaktadır. Ayrıca savaşların yapıldığı birçok arka plan teması yer almaktadır. Robotunuzu seçerek nefes kesen savaşlar yapabilir ve bölgeyi düşmanlardan arındırabilirsiniz.

Ücretsiz olarak hizmet veren ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Velocispider Zero, sürükleyici bölümleriyle sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.