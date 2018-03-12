Villagers & Heroes, iPhone ve iPad üzerinde çalışabilen bir tür çok oyunculu devasa online rol yapma oyunudur.

MMORPG yani devasa online rol yapma oyunu türü, temelde sizi çok büyük haritanın içerisinde bıraktıktan sonra yüzlerce görev yapmanıza izin veren bir oyun türüdür. MMORPG oyunu olan Villagers & Heroes ise benzer şekilde çok büyük bir evrenin içerisinde oyuncuların çeşitli görevleri bitirmelerini isteyen bir oyun. Ücretsiz olarak oynanabilen Villagers & Heroes, mobil oyunlara göre büyük sayılabilecek bir haritaya ve buna müteakip binlerce göreve sahip.

Bununla da kalmayan oyun, rol yapma tarafını iyice karşılayabilmek adına oyuncuların yarattığı karakterlerde kullanılan çeşitli aksesuar, kıyafet ve silah türünde fazla seçenek sunarak, bu konuda da iddialı olduğu gösterirken, detaylı bir parti sistemi de yaratmış durumda. Arkadaşlarınızla birlikte partiler kurup, görevleri birlikte gerçekleştirmenize yardımcı olan Villagers & Heroes'in tüm özellikleriyse şöyle:

- Devasa dünyayı binlerce görevle keşfedin

- Arkadşalarınızla parti kurun ve düşmanlarınıza birlikte saldırın

- Çeşitli raid'lere katılın

- Kendi kıyafetlerinizi, silahlarınızı, güçlendirmelerinizi ve aksesuarlarınızı yaratın

- Görevleri tamamlayarak seviye yükselin ve yeni özellikler kazanın

- Birleştirme, madencilik, çiftçilik, balıkçılık ve daha fazla mesleği yapın

- Köyler ve kasabalar kurun

- Sezonluk etkinliklere katılın

- Bilgisayar ve PC üzerinden birlikte oynayın