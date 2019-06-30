Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Vineyard Valley, çeşitli eşleştirmeler yaparak farklı mekanları restore edebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı renk ve şekildeki onlarca blok yığını arasından uygun eşleştirmeleri yaparak puan toplamak ve dekor için gerekli malzemeleri satın almaktır. Aynı renkteki en az 3 eşleştirme bloğunu bir araya getirerek blokları patlatabilir ve ihtiyacınız olan puanlara ulaşabilirsiniz. Bu sayede restore edeceğiniz eski bir tatil köyü için gerekli tüm obje ve malzemelere ulaşabilirsiniz. Tatil köyünü dilediğiniz gibi düzenleyebilir ve mutfağını yeniden dekore edebilirsiniz.

Oyun içerisinde dekor ve restorasyon işlemlerinde kullanabileceğiniz koltuk, tezgah, fırın, dolap ve daha onlarca farklı malzeme yer almaktadır. Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Vineyard Valley, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.