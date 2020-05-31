Dünyanın farklı noktalarından 1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan Virtual Families: Cook Off aksiyon oyunları arasında yer alsana da oyuncularına aksiyondan ziyade eğlenceli anlar sunuyor.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan ve her kesimden oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen başarılı yapım da farklı zorluklara sahip olan tarifleri yapacak, ailemizin karnını doyurmaya çalışacağız.

Zorlu seviyelere sahip olan oyun da ilerlemeye dayalı bir yapı yer alıyor. Oyuncular görevleri başararak çeşitli ödüller ve bonuslar da elde edebilecekler.

Rengarenk bir oynanış atmosferine ev sahipliği yapan oyun Gogii Games Corp tarafından geliştirildi ve günümüzde ücretsiz olarak güncellemeler almaya devam ediyor.

Aldığı güncellemeler ile sürekli olarak içeriğini genişleten başarılı oyun Play Store üzerinde oyuncular tarafından 4.7 olarak değerlendirildi.