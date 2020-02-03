Gerçek hayattan esinlenerek tasarlanan ve zorlu bir yaşam mücadelesine yer verilen Virtual Town, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Gerçekçi konusu ve etkileyici grafik tasarımı ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, hayatınızı en baştan dilediğiniz gibi şekillendirerek yeni bir başlangıç yapmak ve zorlu yaşam mücadelesinde başarılı olarak seviye atlamaktır.

Oyunda her şey gerçek hayattaki gibi ilerlemekte tüm ayrıntılara yer verilmektedir. Kendi kasabanızı inşa ederek çevrenizde olup biten her şeyden haberdar olabilir ve etrafınızda yaşayan farklı insanlarla dostluklar kurabilirsiniz.

Sıfırdan kendi evinizi yapabilir ve eski binaların restorasyon işlemlerini bizzat kendiniz ayarlayabilirsiniz. Macera dolu gerçek yaşam hikayesi ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda klasik oyun kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Virtual Town, 1 milyondan fazla oyuncunun beğenisini toplayan ve her geçen gün daha fazla oyun sever tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.