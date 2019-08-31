Android ve İOS platformunda geniş kitleler tarafından oynanan Virtual Truck Manager ücretsiz bir mobil simülasyon oyunudur.

Dünyanın dört bir yanında yükler taşıyacağımız oyunda farklı tır modelleri kullanacak yükleri gitmeleri gereken noktalara götüreceğiz. Oyuncular yük seçenekleri menüsünde hangi yükü ne kadarlık bir ücrete götüreceklerine erişebilecekler.

Rengarenk bir içerik kalitesi ile karşımıza çıkan oyunda gerçekçi bir yapı ile karşılaşacak ve sürükleyici bir tır simülasyon oyunu oynayacağız.

Her iki platformda da binlerce oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Virtual Truck Manager ücretsiz yapısı ile oyuncuların da yüzünü güldürmeye devam ediyor. Oldukça başarılı grafik açıları ve görsellere sahip olan mobil oyun her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

Yapım VDTruck tarafından geliştirildi ve yayınlandı.