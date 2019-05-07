Virus War - Space Shooting Game

Virus War, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm zevkli ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Virus War, virüslerle mücadele ettiğiniz bir oyundur. Oyunda ekranın üstünden gelen virüslerle savaşıyor ve onları yok ederek puanlar kazanıyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda renkli ve zevkli bir atmosfer yer alıyor. Karşınıza çıkan engelleri yok etmek için elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda farklı gemileri de kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda kullandığınız gemiyi de güçlendirebileceğiniz oyunda bol aksiyon ve macera yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Virus War mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Virus War oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.