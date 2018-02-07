Vivi uygulamasıyla hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde araç kiralayabilirsiniz.
Güvenilir bir araç kiralama hizmeti arıyorsanız, iOS cihazlarınıza indireceğiniz Vivi uygulamasını deneyebilirsiniz.
Tatile çıktığınızda, iş seyahatlerinizde veya çeşitli ziyaretlerde toplu taşıma veya taksi gibi ulaşım araçlarında zaman ve para kaybetmek istemiyorsanız, sizin için hem daha konforlu hem de daha avantajlı olacak araç kiralama hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bu konuda oldukça güvenilir bir araç kiralama uygulaması olan Vivi, ihtiyaçlarınıza uygun en ekonomik araçları sizlere sunuyor. Dünya genelinde 120’den fazla ülkede, 20 binden fazla araç kiralama noktası sunan Vivi uygulamasında en ucuz ve güvenilir araçları kiralayabilirsiniz.
Tamamen mobil cihazlarınız üzerinden gerçekleştireceğiniz rezervasyon işlemlerinin ardından kısa sürede onay alarak aracı teslim alabileceğiniz Vivi uygulamasında araçlara dair birçok detayı da öğrenebilirsiniz. Araç modeli, yakıt cinsi, KM sınırı, yakıt kullanım şartı, depozito ücreti ve kiralama koşulları gibi bilgilerin yanında aracı sunan araç kiralama şirketini de inceleyebilirsiniz. iPhone ve iPad cihazlarınızdan araç kiralamayı kolaylaştıran Vivi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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