Volify uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan çevrimiçi müzik dinleyebiliyorsunuz.

Spotify, Deezer, Apple Müzik gibi çevrimiçi müzik dinleme platformu son zamanlarda oldukça popüler. Tamamen yasal olarak, oldukça makul ücretlerle hizmet veren bu platformlarda aradığınız her türlü müziği ve çeşitli listeleri dinleyebiliyorsunuz. Bulunduğunuz her yerden müzik dinleyebilmenize olanak sağlayan bu platformlardan bir başkası da Volify uygulaması.

En sevdiğiniz şarkılar, sanatçılar ve DJ’leri kolaylıkla bulabileceğiniz Volify uygulaması, müzikleri indirmenize de imkan tanıyor. Ancak bu özelliği kullanabilmek için üyeliğinizi Premium’a yükseltmeniz gerekiyor. Tüm ülkeler için top 100 listesi de sunan uygulama ile arka planda müzik dinleyebiliyor, Kontrol Merkezi’nden yürütme seçeneklerini kullanabiliyorsunuz. AirPlay desteği de sunan Volify uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri