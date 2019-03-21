Mobil platformda aksiyon oyunları arasında boy gösteren ve ücretsiz olarak oyun tutkunlarının hizmetine sunulan Wall breaker2, sinirli ve stresli olduğunuz anlarda rahatlamanızı sağlayacak eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, birkaç farklı çöp adam karakterini yöneterek karşınıza çıkan tüm blokları kırmak ve puan toplayarak yolunuza devam etmektir. Parkurlarda yukarıdan inen küpleri ve çeşitli objeleri yumruk atarak parçalamalı ve verilen görevleri başarıyla tamamlamalısınız. Seviye atladıkça daha zor parkurlarda yarışabilir ve farklı engellerle karşılaşabilirsiniz. Stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda duvarları kırmak için kullanabileceğiniz farklı karakterler ve çeşitli el aletleri bulunmaktadır. Parkurlarda karşınıza çıkan tüm blokları kırarak yeterli miktarda puan toplamalı ve yeni özellikleri aktifleştirmelisiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Wall breaker2, aksiyona doyabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak göze çarpıyor.