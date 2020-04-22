War & Conquer RTS savaş modunu benimser, yenilikçi sanat tarzı, farklı araziler, hava durumu ve olaylar gerçek bir savaş ortamını yansıtacak. Orduyu bizzat savaşa katılmaya yönlendirecek, farklı savaş sanatları yapmak için kullanacak ve mükemmel bir dünya savaşını yöneteceksiniz.

War & Conquer mücadele için 3D gerçek zamanlı hesaplama ile RTS savaş modu kullanır. Hareketlerle taktik bir yol çizer ve garnizon, hareket, saldırı ve etrafta dolaşmak gibi bir dizi operasyon gerçekleştirebilirsiniz. Oyunda ayrıca operasyonu basitleştirmenize ve oyunun taktik stratejisini zenginleştirmenize yardımcı olan sistem ön ayarlı taktik devreleri bulunuyor.

Tarihsel savaşı gerçekten restore eden her savaşta, gerçek birlik operasyonlarını gerçekleştirmek için çeşitli birliklerinizi yerinde yönlendirmeniz, düşmanı yenip kaleyi işgal ettikten sonra kaynakları yükselterek kendi birliklerinizi geliştirmeniz ve efsanevi bir lejyon yaratmanız gerekir.