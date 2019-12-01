Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak sunulan War Council, kendi savaş stratejilerinizi belirleyerek farklı özellikteki yüzlerce askerden oluşan yenilmez ordular kurabileceğiniz ve aksiyon dolu savaşlara katılarak ganimet kazanmak için mücadele edeceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Görsellerden ve diyalog metinlerinden oluşan basit grafikleri sayesinden kolaylıkla oynayabileceğiniz bu oyunda amaç, farklı silah özelliklerle donatılmış çeşitli asker tiplemelerinde dilediğinizi seçerek planladığınız orduyu kurmak ve savaşlara hazırlanmaktır.

Binlerce karakterin yer aldığı savaş kartlarından yararlanarak stratejik hamlelerde bulunabilir ve rakiplerinizin zayıf yönlerini tespit ederek onları mağlup edebilirsiniz. Ayrıca ganimet kazandıkça yeni savaşçıların ve silahların kilidini açabilir ve daha güçlü bir ordu inşa edebilirsiniz.

At binici, kılıç şövalyesi, balta fırlatıcı, okçu ve daha onlarca farklı kategoride savaşabilen sayısız askerden dilediğinizi seçerek savaş alanlarına çıkabilir ve rakiplerinize meydan okuyarak nefes kesen düellolara katılabilirsiniz.

Masa oyunları arasında bulunan oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen War Council, sürükleyici özelliği ile sıkılmanda oynayacağınız kaliteli bir oyundur.