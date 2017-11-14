War Heroes, oynanışıyla Clash Royale’i andıran; hatta aynısı diyeceğim çok oyunculu savaş oyunu. Dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı PvP formatında ufak haritalarda savaşıyoruz. Savaş uçakları, tanklar, mayınlar, askerler, keskin nişancılar ve daha saymakla bitmeyecek birlik, savaş alanında bir araya geliyor. Aksiyonun dibine vuracağınız oyunda durmak istemeyeceksiniz!

Boyutuna göre son derece kaliteli grafikler sunan multiplayer savaş oyununda Clash Royale’de olduğu gibi her şey kart biçiminde karşımıza çıkıyor. Savaş öncesinde, arenaya girmeden kartlarımızı dikkatlice seçip oyuna başlıyoruz. Savaş esnasında birliklerimizin kontrolü elimizde değil ve en fazla 8 kart sürebiliyoruz. Bu arada savaş alanını üstten izliyoruz. Bu noktada görsel efektlerin ve seslerin çok başarılı olduğunu söylemem gerek.

War Heroes Özellikleri: