War of the Visions

Hikaye görevleri, dünya görevleri, etkinlik görevleri ve daha fazlasını keşfederek her krallığın ve savaşçılarının hikayelerini Ardra kıtasında deneyimleyin. Çok oyunculu görevlerde ilerlemek veya Duel ile çevrimiçi rekabet etmek için diğer oyuncularla işbirliği yapın.

Önceki Final Fantasy oyunlarına benzer şekilde, karakterler etkileyici görüntüler ve güçlü saldırılar içeren Limit Bursts adlı özel hareketlerle zafer ve yenilgi arasında fark yaratabilir.

İş Sistemi ile birimleri yükselterek yeni işler edinin. Ayrıca her birimin daha fazla hasar vermek için düşmanlara karşı kullanılabilecek bir Elemanı vardır. Savaşta avantaj elde etmek için İş Sistemini ve unsurlarını iyi kullanın.

Final Fantasy serisinin tanıdık eserleri CG animasyonlarında görünecek ve oyuncuları inanılmaz güçleriyle destekleyecek.