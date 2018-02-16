Warbands: Bushido, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir savaş oyunu olarak dikkat çekiyor. Taktiksel tabanlı mücadelelere giriştiğiniz oyunda kart koleksiyonunuzu genişleterek dünyanın dört bir yanındaki oyuncuılara meydan okuyabiliyorsunuz.

Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil savaş oyunu olarak karşımıza çıkan Warbands: Bushido, minyatür karakterleri kontrol ederek rakiplerinizle kıyasıya mücadele ettiğiniz bir oyundur. Gerçek zamanlı mücadelelere girişebileceğiniz oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmeli ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmalısınız. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda dört bir yanınızdan gelebilecek tehditlere karşı da uyanık olmalısınız. Harika deneyimler yaşayabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Warbands: Bushido ile eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Taktiksel bilginizi de üst düzey kullanmanız gereken oyunda savaşa doyuyorsunuz. Bu tarz oyunları sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Warbands: Bushido, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir mobil oyundur. Warbands: Bushido oyununu sakın kaçırmayın.

Warbands: Bushido oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.