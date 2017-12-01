warbot.io, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli robot dövüşü olarak dikkatimizi çekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz mükemmel bir oyun olan warbot.io ile rakiplerinize meydan okuyorsunuz.

Yüksek kaliteli grafiklerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı bir mobil oyun olma özelliği taşıyan warbot.io, robotların savaşlarını konu alıyor. Düşman robotları imha ederek ilerlemeye çalıştığınız bir mobil oyun olan warbot.io'da stratejik taktikler geliştirerek ilerlemeniz gerekiyor. Zorlu düşmanların yer aldığı oyunda seviyenizi yükselterek daha güçlü bir konuma da gelebiliyorsunuz. Hayatta kalmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Nefes kesen sahneleriyle de ön plana çıkan oyunda benzersiz mekanikler yer alıyor. Aksiyon oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken warbot.io, sizleri bekliyor. Son derece dikkatli davranmanız gereken oyunda baş döndüren bir maceranın içerisinde kendinizi bulabiliyorsunuz. Kaliteli grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle warbot.io sizleri bekliyor.

warbot.io oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.