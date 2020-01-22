Warface: Global Operations, PvP aksiyon shooter oyunu olarak mobil platformda yerini alıyor. Dinamik hızlı tempolu savaş, öğrenmesi kolay kontroller, mükemmel grafiklerle öne çıkan mobil FPS oyunu Warface: Global Operations, hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış veriyor. Birinci şahıs nişancı oyunlarını seviyorsanız, tavsiye ederim. iOS cihazlarda da indirmesi ve oynaması ücretsiz!

Crytek’in popüler oynaması ücretsiz PC ve konsol shooter oyunu Warface’in mobil platforma uyarlanan versiyonu Warface: Global Operations adını taşıyor. Kaliteli mobil oyunlar çıkartan ünlü geliştiricilerden My. com’un Android ve iOS cihaz kullanıcılarına ücretsiz sunduğu FPS oyunu, her seviyeden oyuncuya hitap ediyor. Sezgisel kontrol sistemi, ana özellikleri ve oyun mekaniklerini kolayca anlamanızı sağluyor. Haritalar mobile özel tasarlanmış, hızlı tempoda takım bazlı oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Karakterlerinizi eşya ve kıyafetlerle farklılaştırabildiğiniz gibi aralarında sniper silahı, av tüfeği, SVG’nin de olduğu silahları özelleştirebiliyorsunuz.