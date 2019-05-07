Warren Buffett's Paper Wizard, Apple’ın iPhone’da oynanabilen gazete dağıtma oyunu. Efsane gazete dağıtıcısı, günümüzde milyarlarca dolar servetiyle dünyanın en zengin ve popüler yatırımcılarından olan Warren Buffett adına hazırlanan iOS oyununda sokakları gezerek evlere gazete dağıtıyorsunuz.

Atari’nin arcade oyunu Paperboy’un modernize edilmiş sürümü Warren Buffett's Paper Wizard’da karakteri üçüncü şahıs kamera açısından görmüyor, karakterin gözünden oynuyorsunuz. Birinci şahıs kamera bakış açısından oynanış sunan arcade oyunda Cupertino, California gibi Apple’ın bulunduğu yerler dışında Omaha, Nebraska sokakları ve Buffet’ın yaşadığı yerde gazete atma becerinizi, yeteneğinizi gösteriyorsunuz. Yakın ve uzaktaki binalara gazeteleri fırlatırken araç ve kuşlardan uzak duruyorsunuz. Buffett’ı tahtından indirmek için yeterince para toplayabilecek misiniz?

Warren Buffett's Paper Wizard Özellikleri